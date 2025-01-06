ПМР призвала Кишинев решить проблему с долгом за российский газ

Урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа призвало министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), 5 января сообщает пресс-служба ведомства.
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