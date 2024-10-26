СМИ: укронационалисты вымогают деньги, угрожая убийством военнопленных россиян

Мать российского военнопленного рассказала, как укронационалисты вымогают деньгиУкронационалисты вымогают деньги, шантажируя родственников попавших в плен российских военнослужащих, сообщила в беседе с РИА Новости Валентина Шепилова – мать бойца ВС России Николая .
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