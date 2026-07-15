Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В РФ с 1 сентября текущего года вступят в силу новые правила, которые предусматривают возможность получения ипотечных каникул для семей после рождения второго и последующих детей в возрасте до полутора лет.
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