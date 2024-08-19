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Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Владимир Якушев: «Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

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