Компенсация реактивной мощности — как предприятиям снизить счета за электроэнергию

Рост тарифов на электроэнергию заставляет предприятия искать способы снижения затрат. Один из них — компенсация реактивной мощности, которая помогает уменьшить потери в сети и избежать дополнительных начислений за неэффективное потребление энергии.
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