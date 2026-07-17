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Компенсация реактивной мощности — как предприятиям снизить счета за электроэнергию

Компенсация реактивной мощности — как предприятиям снизить счета за электроэнергию

Рост тарифов на электроэнергию заставляет предприятия искать способы снижения затрат. Один из них — компенсация реактивной мощности, которая помогает уменьшить потери в сети и избежать дополнительных начислений за неэффективное потребление энергии.

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