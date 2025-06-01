Более 14 тысяч человек обратилось в нижегородский фонд «Защитники Отечества» за два года его работы

Филиал фонда «Защитники Отечества» начал свою работу в Нижегородской области ровно два года назад. За это время к социальным координаторам фонда обратилось более 14 тысяч человек, в общей сложности в работу взято почти 20 тысяч вопросов, 95% из которых уже решено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии