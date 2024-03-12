Глава ВЦСП Моор: в России запускают программу обновления лифтового оборудования

В ближайшее время в России начнется масштабная работа по замене старых лифтов. Новое оборудование будут закупать у местных производителей и у дружественных стран, рассказал глава Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александр Моор.
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