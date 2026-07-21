Депутат Говырин рассказал о новом законе об оплате государственных услуг

Граждане смогут быстрее получать подтверждение оплаты государственных услуг благодаря передаче данных о платежах в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в режиме реального времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии