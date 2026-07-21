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Татар-информ

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Депутат Говырин рассказал о новом законе об оплате государственных услуг

Депутат Говырин рассказал о новом законе об оплате государственных услуг

Граждане смогут быстрее получать подтверждение оплаты государственных услуг благодаря передаче данных о платежах в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в режиме реального времени.

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