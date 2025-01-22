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Царьград

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Китайцы нацелились на агробизнес в Курганской области

Китайцы нацелились на агробизнес в Курганской области

Бизнес Поднебесной интересует перспектива выращивать в Зауралье сою и другие культурыАктивные попытки бизнесменов из Китая закрепиться на аграрном рынке Курганской области отметили в регионе.

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