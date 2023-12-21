Петербургский стенд поставил рекорд посещаемости на выставке «Россия»

Детям показали иммерсивный спектакль «Щелкунчик». В день открытия гостеприимного сезона экспозицию Петербурга посетили 15 628 человек, что является рекордным показателем с начала работы экспозиции города.
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