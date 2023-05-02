Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке

Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец, стал свидетелем разговора боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором они обозначили желание оставить свои позиции в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР).