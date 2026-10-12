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Мировое обозрение

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Новак: Дизель из РФ поможет стабилизировать сложную ситуацию на мировом рынке

Новак: Дизель из РФ поможет стабилизировать сложную ситуацию на мировом рынке

Главное в тезисах: Объём поставок: Россия готова уже в октябре отправить в США и другим партнёрам 300 тысяч тонн дизельного топлива.

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