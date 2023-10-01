Губернатор Василий Анохин уточнил информацию по атакам украинских беспилотников на Смоленск

Губернатор заявил о выросшем числе террористических нападений БПЛА на объекты в Смоленской области Глава региона Василий Анохин уточнил информацию по сегодняшним атакам украинских беспилотников самолётного типа на Смоленск.
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