Пленный ВСУ: разведчики до атаки на Курскую область тренировались в школе

Украинские разведчики проходили подготовку перед нападением на Курскую область в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, сообщил попавший в плен водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии