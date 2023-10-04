Продажи Lada за 9 месяцев возросли на 96%

По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей LADA, что на 8,7% выше августа 2023 года и является лучшим результатом за последние два года, следует из отчетности «АВТОВАЗа».
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