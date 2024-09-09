Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким телеведущего Александра Маслякова, отметив, что во многом именно благодаря ему «Клуб веселых и находчивых» стал уникальным явлением в российской культуре и заслужил всенародную популярность.
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