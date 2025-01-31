КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Зафиксированы оскорбительные выкрики в адрес любителей московского клуба Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала петербургский клуб СКА за нарушение поведения болельщиков во время матча против «Спартака» 30 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии