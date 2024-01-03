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Макдэвид с 1+4 и 900-м очком, Маккиннон с 1+2 и вратарь «Торонто» Джонс с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Торонто» Мартин Джонс, сыгравший на ноль против «Лос-Анджелеса» (3:0).

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