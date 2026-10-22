В Российской детской клинической больнице завершили основной этап реконструктивного лечения мальчика из Сочи.
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