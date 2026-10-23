President Donald Trump on Thursday night invoked a federal law to invest up to $150 million to boost domestic gasoline and diesel fuel production.
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