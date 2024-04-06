Координатор подполья Лебедев: на складе ВСУ в Харькове хранились снаряды Vampire

Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в городе Харькове и был уничтожен российскими солдатами, использовался для хранения снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии