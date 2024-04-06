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Координатор подполья Лебедев: на складе ВСУ в Харькове хранились снаряды Vampire

Координатор подполья Лебедев: на складе ВСУ в Харькове хранились снаряды Vampire

Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в городе Харькове и был уничтожен российскими солдатами, использовался для хранения снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

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