МИД РФ: угрозы передать Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Заявления Германии о возможной передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus могут быть частью тактического давления на США, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников.
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