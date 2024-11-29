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Протест в Тбилиси: Полиция начала задерживать митингующих

Протест в Тбилиси: Полиция начала задерживать митингующих

В центре Тбилиси начались задержания протестующих, в их отношении использованы слезоточивый газ и водометы.

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