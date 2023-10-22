Вслед за Блинкеном на Ближнем Востоке унизили и Джо Байдена

Нормально Байдена встретили только в Израиле, да и то с натяжкой - а где ковровая дорожка? Без нее Байден не понимает куда ему идти (фото Телеграм) Так и хочется сказать после завершения визита делегации администрации США на Ближний Восток: «Лучше бы они не ездили на Ближний Восток.