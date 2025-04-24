Скончался военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который ранее попал под обстрел с военкором Александром Федорчаком из Крыма

Скончался военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который ранее попал под обстрел с военкором Александром Федорчаком из КрымаВрачи боролись за его жизнь до последнего, но рано утром 22 апреля его сердце остановилось, сообщает газета «Красная звезда».