Сериал Александра Дулерайна «Вне себя» попал в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля ТВ контента SERIES MANIA

Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии «Вне себя» производства кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова телеканала ТНТ вошел в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля телевизионного контента Series Mania, который пройдет во французском Лилле с 30 августа по 1 сентября.