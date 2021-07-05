Сериал Александра Дулерайна «Вне себя» попал в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля ТВ контента SERIES MANIA

Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии «Вне себя» производства кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова телеканала ТНТ вошел в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля телевизионного контента Series Mania, который пройдет во французском Лилле с 30 августа по 1 сентября.
Популярные статьи
- “Я долго пытался быть лояльным государству – не удалось”: лидер группы “Алиса” Кинчев записал жесткое обращение к властям
- Кинчев обвинил власти в двойных стандартах и пополнил ряды ковид-диссидентов: «Я не хочу жить в цифровом концлагере!»
- Блогер и автогонщик Иван Куренбин разбился насмерть в ДТП вместе со своей девушкой Татьяной Игущиной
Свежие комментарии