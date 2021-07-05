Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ляля
    И это очень вкусно!Как приготовить Л...
  • Лада Мира
    В веках и на Руси и на всей планете свергали царей-королей ,императоров ,шахов -падишахов ,фараонов и тп главнюков ...Кто и зачем убил ...
  • саша дмитренко
    костика за живое взяли,,,за карман!!))“Я долго пытался ...

Сериал Александра Дулерайна «Вне себя» попал в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля ТВ контента SERIES MANIA

Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии «Вне себя» производства кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова телеканала ТНТ вошел в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES международного фестиваля телевизионного контента Series Mania, который пройдет во французском Лилле с 30 августа по 1 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх