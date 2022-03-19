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В «Ман Сити» считают, что опережают «Реал» в борьбе за Холанда. Оба клуба договорились с игроком о зарплате, ему осталось выбрать

В «Манчестер Сити» считают, что смогут опередить «Реал» в борьбе за трансфер Эрлинга Холанда. В мадридском клубе считают, что смогут подписать и Холанда, и Килиана Мбаппе.

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