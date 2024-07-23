Белый дом: Байден возвращается на рабочее место после изоляции в Делавэре

23 июля он примет регулярный брифинг Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где глава государства с прошлой недели проходил лечение от коронавируса, следует из опубликованного расписания лидера Белого дома.
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