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Петербургский дневник

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Белый дом: Байден возвращается на рабочее место после изоляции в Делавэре

Белый дом: Байден возвращается на рабочее место после изоляции в Делавэре

23 июля он примет регулярный брифинг Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где глава государства с прошлой недели проходил лечение от коронавируса, следует из опубликованного расписания лидера Белого дома.

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