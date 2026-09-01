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Царьград

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"Общественное. Новости": 200 тыс. запланировали переселение в Киеве

"Общественное. Новости": 200 тыс. запланировали переселение в Киеве

В Киеве более 200 тысяч человек внесены в списки на переселение при отключении света и отопления зимой.

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