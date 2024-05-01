Leopard, Marder и Abrams: что москвичам показали в Музее Победы

Скриншот видео В Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейного оружия стран НАТО и Украины. Москвичи могут увидеть американский танк Abrams, правда, достаточно сильно поврежденный после атаки FPV-дрона.
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