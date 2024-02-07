Rachel’s boss has officially entered the chat. After ominous foreshadowing, Tuesday’s episode of Quantum Leap finally introduced Gideon Ridge, the mysterious mogul who Ian had partnered with out of desperation to find Ben.
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