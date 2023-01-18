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Юморист Гальцев заявил о позитивной реакции жителей Львова на его нацистскую форму

Юморист Гальцев заявил о позитивной реакции жителей Львова на его нацистскую форму

Российский актер и юморист Юрий Гальцев рассказал в эфире YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" о том, как во время съемок фильма на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители.

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