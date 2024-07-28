Начало Первой мировой войны: жаркое лето 1914 года

Летом 1914 года неведомая болезнь сразила политический бомонд Европы. Война подступала к границам, но цари, короли, герцоги, министры, словно загипнотизированные, бездействовали, а лишь суетились, посылали друг другу телеграммы, выступали с заявлениями.