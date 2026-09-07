Страна и люди
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Страна и люди

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Проклятье Камня желаний: раскрыта цель похода исчезнувших в тайге Усольцевых

Проклятье Камня желаний: раскрыта цель похода исчезнувших в тайге Усольцевых

Усольцевы, исчезнувшие в таёжной местности Красноярского края, направлялись к Камню желаний, что находится у основания скалы Мальвинка.

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Новый комментарий от пользователя
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Модест

Зачем этот бред уже год обсуждают? Сколько людей исчезло за это время? Чем так уникальны эти Усольцевы? В России ежегодно исчезает бесследно 50 тысяч человек.