ФАБами поражена Криворожская ТЭС, «Геранями» - погранпункт под Одессой Публикуются некоторые подробности нанесения ночных ударов по объектам на подконтрольных противн.
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