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Ura.ru: поведение мышей может указывать на загрязнение воздуха, воды и почвы

Ura.ru: поведение мышей может указывать на загрязнение воздуха, воды и почвы

Мыши могут остро реагировать на изменения окружающей среды и покидать опасные места. Однако ученые пока не подтвердили, что грызуны способны предсказывать землетрясения, наводнения и другие катастрофы, сообщает Ura.

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