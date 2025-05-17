Врач рассказал о важности профилактики и лечения артериальной гипертонии

Генеральный директор национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии имени академика Чазова Минздрава России Сергей Бойцов 17 мая рассказал «Известиям» о важности профилактики и лечения артериальной гипертонии.
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