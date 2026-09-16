Проследить, как менялась Москва, смогут на выставке в САО жители Тимирязевского

Если будете гулять по парку «Ходынское поле», не пропустите центральную аллею — там сейчас развернулась экспозиция, которая заставляет остановиться каждого прохожего.
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