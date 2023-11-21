Кориандр – лекарство без рисков.

Жизнь наша не стоит на месте, постоянно что-то вокруг нас происходит. И это хорошо. К тому же, если один желает, чтобы его хвалили, обожали, то другому нужны признания в любви, а кому-то нужны деньги, материальные блага, украшения.
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