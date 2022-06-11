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Рождаемость в России рухнула до минимума со Второй мировой войны: Алексей Ракша

Рождаемость в России рухнула до минимума со Второй мировой войны: Алексей Ракша

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть. Несмотря призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента, и нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, уровень рождаемости в стране сползает к новым минимумам, пишет The Moscow Times.

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