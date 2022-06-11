Рождаемость в России рухнула до минимума со Второй мировой войны: Алексей Ракша

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть. Несмотря призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента, и нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, уровень рождаемости в стране сползает к новым минимумам, пишет The Moscow Times.
Лента новостей49 подписчиков
Популярные статьи
- Хроника спецоперации, 5 июня: в Краматорске, Дружковке и Часовом Яре ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники
- Российские военные ликвидировали соратников пленного британского наемника Хилла на Украине
- Губернатор Бурков вступился за экс-президента Молдавии Додона
Свежие комментарии