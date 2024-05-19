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Калужские новости

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В МЧС сообщили, сколько калужан укусил клещ с начала года

В МЧС сообщили, сколько калужан укусил клещ с начала года

Региональное МЧС озвучило данные по количеству жителей Калужской области, с начала 2024 года обратившихся к медикам с жалобой на укус клещаРегиональное МЧС озвучило данные по количеству жителей Калужской области, с начала 2024 года обратившихся к медикам с жалобой на укус клеща.

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