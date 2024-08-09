Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провели «Зарядку со стражем порядка»

8 августа 2024 года в рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому дню физкультурника и в рамках проводимого в Российской Федерации Года семьи сотрудники Управления по работе с личным составом и окружной Госавтоинспекции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провели занятие по физической подготовке с ребятами подросткового центра «Твой выбор» ЦСОН ЯНАО в МО г.
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