Россия простила таджиков, растоптавших Георгиевский флаг. Что известно о вандалах?

Людмила Полищук

Нельзя оставлять безнаказанно, даже если это дети совершили. Дети - копия своих родителей по поведению, по словам, по отношению к другим людям, к стране, к ценностям, к законам... Ещё надо разобраться: растоптали флаг по недоумию или по злому умыслу... Так и хотят европейцы загадить и унизить всё российское: вначале насаждением западного понимания капитализма, теперь вот мигрантской преступностью... Как же нам защитить себя, страну, если даже наши чиновники не соблюдают российские законы в отношениях с мигрантами? И даже наоборот, наказывают потерпевших россиян, а не беззаконных мигрантов...