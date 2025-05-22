Мигрантские сводки Фото: стоп-кадры из видео В Обнинске, где 9 мая юные мигранты осквернили символ Великой Победы, местные жители продолжают настаивать на наказании семей, воспитавших нарушителей.
Россия простила таджиков, растоптавших Георгиевский флаг. Что известно о вандалах?
Комментарии
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VГ
Vova Гарин
На шашлыки как баранов
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5 час.
Вадим Филин
Оскорбление российской символики должно караться самым жестким способом без всяких скидок и прощений.
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2 час.
Людмила Полищук
Нельзя оставлять безнаказанно, даже если это дети совершили. Дети - копия своих родителей по поведению, по словам, по отношению к другим людям, к стране, к ценностям, к законам... Ещё надо разобраться: растоптали флаг по недоумию или по злому умыслу... Так и хотят европейцы загадить и унизить всё российское: вначале насаждением западного понимания капитализма, теперь вот мигрантской преступностью... Как же нам защитить себя, страну, если даже наши чиновники не соблюдают российские законы в отношениях с мигрантами? И даже наоборот, наказывают потерпевших россиян, а не беззаконных мигрантов...
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25 мин.
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