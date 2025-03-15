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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева об отношениях с Соболенко: «Я чуть ближе с ней познакомилась, но мы не такие подруги, как она с Бадосой»

Мирра Андреева об отношениях с Соболенко: «Я чуть ближе с ней познакомилась, но мы не такие подруги, как она с Бадосой»

Они сыграют шестой раз и третий раз в этом сезоне. В Брисбене Андреева взяла пять геймов, а на Australian Open – три.

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