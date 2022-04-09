UFC 273: Ян против Стерлинга, Чимаев – Бернс, Волкановски – Корейский Зомби и другие бои

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273. Главным событием вечера станет бой чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски (22-1) против Чан Сон Юнга (17-6), известного как Корейский Зомби.

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