Возрождение института благородных девиц: позиция Нины Останиной

Председатель комитета Госдумы Нина Останина высказалась против возрождения института благородных девиц, поддержав воспитание благородства в семье и социальных учреждениях России без деления детей по сословным признакам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии