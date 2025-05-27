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Возрождение института благородных девиц: позиция Нины Останиной

Возрождение института благородных девиц: позиция Нины Останиной

Председатель комитета Госдумы Нина Останина высказалась против возрождения института благородных девиц, поддержав воспитание благородства в семье и социальных учреждениях России без деления детей по сословным признакам.

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