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Ростех

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Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков

Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Производственная аспирантура, запущенная в 2025 году Госкорпорацией Ростех совместно с Минобрнауки РФ, становится самостоятельным институтом подготовки ученых-практиков.

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