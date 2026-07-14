Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Производственная аспирантура, запущенная в 2025 году Госкорпорацией Ростех совместно с Минобрнауки РФ, становится самостоятельным институтом подготовки ученых-практиков.
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