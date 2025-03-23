Депутат Госдумы назвал условия, при которых пенсия может достичь 100 тыс. рублей

Для того, чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей, гражданину России понадобится не только официально подтвержденный высокий доход в течение всей трудовой деятельности, но и непрерывный трудовой стаж длиной более шести десятков лет, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
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