Депутат Госдумы назвал условия, при которых пенсия может достичь 100 тыс. рублей

Для того, чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей, гражданину России понадобится не только официально подтвержденный высокий доход в течение всей трудовой деятельности, но и непрерывный трудовой стаж длиной более шести десятков лет, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.