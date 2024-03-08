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Как раса и национальность влияют на качество оргазма: исследование

Как раса и национальность влияют на качество оргазма: исследование

Расовая и этническая принадлежность может сказываться на силе и яркости ощущений во время секса, выяснили ученые.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлявые шлюхи давно рожают от нигеров и арабов а не от жабоедов и немчуры пидорской.
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