Появился тизер приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Проект снимался в России и Азии, а роли в нем исполнили российские и японские актеры. Юрий Колокольников и Алена Михайловна в трейлере сериала «Амура» кадр из сериалаПоявился тизер масштабной международной приключенческой экшн-драмы «Амура».
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